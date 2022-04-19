Столичных водителей предупредили о желтой разметке на Тверской улице

В ночь на 20 апреля на Тверской улице начнут наносить разметку для военной техники. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Линии будут делать специальной нитрокраской желтого цвета. Разметка появится от Пушкинской площади по Тверской улице до Красной площади. Она будет служить ориентиром для водителей военной техники на репетиции и параде Победы 9 мая.

Всего сделают пять линий длиной по 1,5 километра каждая. Водителей просят быть внимательнее на этих участках дороги. Движение машин там будет происходить по обычной схеме.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

