Водохранилища Москвы после паводков в среднем заполнены на 80%

Пик половодья в столичном регионе пройден. Водохранилища наполнены в среднем на 80%. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, прием талых вод идет плавно – это позволит избежать подтоплений и обеспечить необходимый запас воды. Городские службы круглосуточно обмениваются оперативной информацией об объемах и мощности потока воды. Проверяют предприятия и сельскохозяйственные объекты, чтобы не допустить загрязнения водоисточников. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

