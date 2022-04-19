Все детские поликлиники Москвы начнут использовать только электронные медкарты

Все детские поликлиники в столице окончательно перейдут на электронные медкарты к концу года. Об этом рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, уже две трети бумажные карты не используют. Переход на электронные записи начали прошлой весной. Такие медкарты позволяют врачам экономить время, а москвичи получили в своих гаджетах круглосуточный доступ к справкам, назначениям и другим сведениям. При этом всегда есть возможность распечатать нужные документы из любого раздела. Это может пригодиться при переезде в другой регион, например. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.