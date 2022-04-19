Архитекторы создали концепции семи новых мостов через Москву-реку

Архитекторы подготовили концепции семи новых пешеходных и автомобильных мостов через Москву-реку, которые появятся в разных частях столицы.

Каждый объект получится уникальным. Например, один из путепроводов в районе Хорошёво-Мнёвники будет похож на парус с одним пилоном. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

