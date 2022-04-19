Ряд участков Москвы перекроют 20–22 апреля для проезда техники для подготовки к 9 Мая

Для проезда техники в рамках подготовки ко Дню Победы в разных частях Москвы перекроют движение транспорта в ночные часы 20–21 и 21–22 апреля.

Движение будет перекрыто на участках внешней стороны МКАД от Минского до Новорязанского шоссе, от Новорязанского шоссе, дома 3, корпуса 1, по Новорязанскому шоссе до МКАД, на Волгоградском проспекте (от МКАД до ТТК) и Проектируемом проезде № 3502 с 23:30 20 апреля до 02:00 21 апреля.

Движение транспорта будет перекрыто на дублере улицы Земляной Вал (по встречному направлению движения от Большого Дровяного переулка до Таганской площади), на участках Таганской площади, улицы Марксистской, Волгоградского проспекта (от улицы Абельмановской до Проектируемого проезда № 3502), на участках Проектируемого проезда № 3502. Данные ограничения будут действовать с 23:00 21 апреля до 02:00 22 апреля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.