Парковки в Москве будут бесплатными в майские праздники

Парковки на московских улицах в майские праздники будут бесплатными. Об этом говорится в телеграм-канале департамента транспорта.

Оставить машину и не платить получится с 1 по 3 мая, а также 9 и 10 мая.

В Дептрансе добавили, что 8 мая припарковать автомобиль можно будет по тарифам воскресенья: бесплатно будет везде, кроме улиц с повышенными тарифами. Также платными останутся парковки со шлагбаумом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.