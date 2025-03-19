Москвичи показали кадры, на которых специалисты моют фасады домов на Инженерной улице

Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает интересные городские события глазами зрителей.

Москвичи показали, как на Инженерной улице моют фасады домов. Такую уборку весной коммунальщики проводят ежегодно.

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