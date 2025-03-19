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19 марта, 14:45

Город

Москвичи показали кадры, на которых специалисты моют фасады домов на Инженерной улице

Москвичи показали кадры, на которых специалисты моют фасады домов на Инженерной улице

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Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает интересные городские события глазами зрителей.

Москвичи показали, как на Инженерной улице моют фасады домов. Такую уборку весной коммунальщики проводят ежегодно.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

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