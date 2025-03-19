Обновленный офис "Мои Документы" открылся на Арбате

В Центральном округе Москвы после реконструкции начал работу обновленный офис центра госуслуг "Мои Документы" района Арбат. В здании провели капитальный ремонт: отремонтировали крышу и фасад, заменили остекление и выполнили зонирование пространства. Это позволило сделать офис более просторным и комфортным как для сотрудников, так и для посетителей.

Особое внимание уделили удобству маломобильных граждан. На входе установлена подъемная платформа, адаптирована зона ресепшн и расширено окно приема. Также заменены перила и поручни пандуса, который теперь облицован нескользящей плиткой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.