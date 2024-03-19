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19 марта, 18:16

M24.RU

Представители власти рассказали, как в столице пройдет праздник "Навруз"

Представители власти рассказали, как в столице пройдет праздник "Навруз"

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19 марта прошла пресс-конференция столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей по теме "О проведении московского общегородского праздника "Навруз".

О программе праздничных мероприятий рассказывали:

  • руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков;
  • эксперт в сфере национально-культурных традиций, вице-президент международной Академии духовного единства и сотрудничества народов мира, руководитель РОО "Таджикский культурный центр" Хуршеда Хамракулова;
  • представитель рабочей группы по подготовке к празднику Наталья Локтева;
  • народная артистка Узбекистана, исполнительница эстрадных песен на узбекском и русском языках Наталья Нурмухамедова;
  • директор программ радио "Восток FМ", радиоведущая Наиля Шахова.
городпресс-конференция
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