19 марта, 18:16M24.RU
Представители власти рассказали, как в столице пройдет праздник "Навруз"
19 марта прошла пресс-конференция столичного департамента национальной политики и межрегиональных связей по теме "О проведении московского общегородского праздника "Навруз".
О программе праздничных мероприятий рассказывали:
- руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталий Сучков;
- эксперт в сфере национально-культурных традиций, вице-президент международной Академии духовного единства и сотрудничества народов мира, руководитель РОО "Таджикский культурный центр" Хуршеда Хамракулова;
- представитель рабочей группы по подготовке к празднику Наталья Локтева;
- народная артистка Узбекистана, исполнительница эстрадных песен на узбекском и русском языках Наталья Нурмухамедова;
- директор программ радио "Восток FМ", радиоведущая Наиля Шахова.