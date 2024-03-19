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19 марта, 15:00

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Противопаводковые барьеры установили на двух московских набережных

Противопаводковые барьеры установили на двух московских набережных

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На двух московских набережных установили противопаводковые барьеры, сообщил заммэра Петр Бирюков. Пластиковые конструкции появились на причале Зарядье на Москворецкой набережной и причале Международная выставка– на Краснопресненской.

Барьеры российского производства себя уже хорошо зарекомендовали. При повышении уровня воды они не дают подтопить не только причалы, но и соседние подземные пешеходные переходы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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