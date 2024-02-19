19 февраля, 22:30Город
Праздничную программу подготовили в честь Дня защитника Отечества в Москве
Столица готовится отметить День защитника Отечества. По этому случаю в городе запланированы выставки, концерты, кинопоказы и экскурсии.
Например, на ВДНХ сделают акцент на культурно-познавательной программе. 23 февраля Музей славянской письменности "Слово" приглашает на бесплатную экскурсию "Великие мужи желают слово молвить". Гостям расскажут о создателях азбуки Кирилле и Мефодии.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.