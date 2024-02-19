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19 февраля, 12:00

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Выставка "Выпуск. История. Суриковский" откроется в "Зарядье" 1 марта

Выставка "Выпуск. История. Суриковский" откроется в "Зарядье" 1 марта

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В первый день весны в "Зарядье" откроется выставка "Выпуск. История. Суриковский". Она станет продолжением флагманского проекта парка – экспозиции молодых художников "Выпуск". Это масштабный выставочный цикл, который посвящен наследию ведущих художественных и архитектурных вузов Москвы.

Зрители увидят более 200 работ преподавателей и студентов разных поколений института имени Сурикова. Особое внимание уделят 1960-м–1990-м годам, когда институт активно развивался, формировались новые факультеты и мастерские. Работы дополнят видеоматериалами: документальными съемками, интервью с художниками и хроникой.

Выставка продлится до 26 мая. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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