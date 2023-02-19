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19 февраля, 09:30

Город

Более 50 видов блинов готовят на площадках фестиваля "Московская масленица"

Более 50 видов блинов готовят на площадках фестиваля "Московская масленица"

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Более 50 видов блинов готовят на площадках фестиваля "Московская масленица". Это – традиционные блюда народов России: мордовские пачаты, удмуртские табани, а также свекольные, сырные, шпинатные, тыквенные и другие варианты угощения с традиционными и оригинальными начинками.

В столице действуют 23 площадки, помимо кулинарных павильонов открыты ремесленные мастерские. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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