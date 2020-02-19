Выставка Сальвадора Дали закроется в 20:45 в среду

Очередь на выставку Сальвадора Дали не заканчивается. Избежать ее не помогают даже билеты, купленные в интернете. Вероятно, многие не успеют пройти на экспозицию до закрытия, которое произойдет в 20:45.

23 февраля выставка изменит режим работы. Увидеть картины знаменитого художника можно будет с 10:00 до 00:00.

Выставка "Сальвадор Дали. Магическое искусство" открылась в Москве 28 января. На ней представлено свыше 180 произведений мастера. Посетить экспозицию можно до 25 марта. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.