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19 января, 18:30

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Шесть центров "Место встречи" открылись в Москве в 2024 году

Шесть центров "Место встречи" открылись в Москве в 2024 году

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В Москве открыли шесть районных центров "Место встречи". В прошлом году они появились на месте обновленных советских кинотеатров.

Так, на улице Нежинская начал свою работу центр "Место встречи "Планета". Там есть магазины, салон бытовых услуг и фитнес-клуб. Скоро появятся студия единоборств, культурно-досуговый центр для всей семьи, кафе, рестораны, а также клуб для детей и подростков.

Помимо "Планеты", открыли и другие районные центры. Они появились на месте кинотеатров "Прага", "Орион", "Солнцево", "Первомайский" и "Баку".

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городвидеоЕкатерина Фоменко
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