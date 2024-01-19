19 января, 23:45Город
Новости часа: более 70 домов по программе реновации начали возводить в Москве в 2023 году
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 70 новостроек начали возводить в 2023 году по программе реновации на месте снесенных в Москве домов, рассказали в Депстрое.
На следующей неделе в Москве ожидается снег, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Пассажиры забыли на вокзалах Москвы в новогодние праздники около 2 тысяч вещей. Об этом сообщили в МЖД.