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Новости

19 января, 11:30

Город

Более 150 тыс человек задействованы в круглосуточной уборке снега в Москве

Более 150 тыс человек задействованы в круглосуточной уборке снега в Москве

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Более 150 тысяч человек и свыше 14 тысяч единиц техники задействованы в круглосуточной уборке снега в Москве. Ведутся масштабные работы по очистке от снега дорог, тротуаров и дворовых территорий, крыш жилых домов.

За прошедшие сутки прирост выпавшего снега в отдельных районах города составил 16 сантиметров. Наибольшее количество осадков зафиксировано на юге и юго-востоке столицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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