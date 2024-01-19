Более 150 тыс человек задействованы в круглосуточной уборке снега в Москве

Более 150 тысяч человек и свыше 14 тысяч единиц техники задействованы в круглосуточной уборке снега в Москве. Ведутся масштабные работы по очистке от снега дорог, тротуаров и дворовых территорий, крыш жилых домов.

За прошедшие сутки прирост выпавшего снега в отдельных районах города составил 16 сантиметров. Наибольшее количество осадков зафиксировано на юге и юго-востоке столицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.