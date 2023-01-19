Связку между Варшавским и Калужским шоссе в Москве достроят в 2024 году

Дорожную связку между Варшавским и Калужским шоссе целиком откроют в 2024 году. Пока автомобилистам доступен лишь ее небольшой участок – от Калужского шоссе до деревни Яковлево. На трассе в данный момент идет активная стройка по всей протяженности объекта – 17 километров, там возводят новые путепроводы и мосты.

Как сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, на новой трассе появятся три транспортных сооружения – путепровод через железную дорогу Курского направления, эстакада вдоль Варшавского шоссе и мост через реку Десну. После запуска дороги водители смогут напрямую добираться от Троицка до Щербинки, а путь станет в два раза быстрее.

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