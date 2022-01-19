В Москве возобновили работу круглогодичные ярмарки

В Дмитровском районе Москвы заработала круглогодичная ярмарка. Она стала альтернативой ярмаркам выходного дня, которые ушли на зимние каникулы.

Покупателям предлагают большой ассортимент продукции из разных регионов страны. Купить фрукты и овощи, рыбу, мясные и молочные продукты можно по оптовой цене.

Кроме того, начинает свою работу еще одна круглогодичная ярмарка на улице Бакунинской. В отличие от ярмарок выходного дня торговля открыта со вторника по воскресенье.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.