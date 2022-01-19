Москва 24 в рубрике "Вертоледная площадка" загадала каток "Льдинка" в Митине

В рубрике "Вертоледная площадка" Москва 24 загадала каток "Льдинка" в Митине. Первым правильный ответ прислал телезритель Андрей.

Победитель получит в подарок сувенир от телеканала. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.