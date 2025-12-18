Новая художественная подсветка украсит 12 зданий на Кутузовском проспекте. Как сообщили в комплексе городского хозяйства, главная задача – включить эти сооружения в единый светоцветовой образ Москвы.

Энергетики смонтируют почти 4 тысячи энергоэффективных светильников, которые подчеркнут архитектурные особенности знаковых зданий. Подсветка подбирается под образ строений, среди которых как исторические постройки сталинской эпохи, так и современные бизнес-центры и жилые комплексы.

