Женщина рассказала, как ее с коляской едва не сбило авто из-за парковочного места в Москве

Женщина рассказала, как ее с коляской едва не сбил автомобиль из-за парковочного места на юго-востоке Москвы. Она заняла его во дворе для мужа, но сосед на джипе с красными дипломатическими номерами решил припарковаться и продолжил движение.

По словам пострадавшей, чтобы остановить машину, ей пришлось бить по ней рукой. На помощь ей выбежали свидетели происшествия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.