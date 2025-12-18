Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 декабря, 15:15

Общество

Женщина рассказала, как ее с коляской едва не сбило авто из-за парковочного места в Москве

Женщина рассказала, как ее с коляской едва не сбило авто из-за парковочного места в Москве

Костровую зону открыли в парке "Сокольники"

Скульптуру в честь создателей фильма "Семнадцать мгновений весны" открыли в Москве

Художественная подсветка украсит 12 зданий на Кутузовском проспекте

Москвичам рассказали о погоде 18 и 19 декабря

Москва заняла первое место в мире по числу достопримечательностей

"Улицы московские": Народная улица

Текущий декабрь станет одним из самых малоснежных в Москве с начала века

Парк "Сокольники" представил новогоднюю концепцию для горожан

Москвичам рассказали об особенностях тренировок по теннису в зимний период

Женщина рассказала, как ее с коляской едва не сбил автомобиль из-за парковочного места на юго-востоке Москвы. Она заняла его во дворе для мужа, но сосед на джипе с красными дипломатическими номерами решил припарковаться и продолжил движение.

По словам пострадавшей, чтобы остановить машину, ей пришлось бить по ней рукой. На помощь ей выбежали свидетели происшествия. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городобществовидеоРоман КарловНаталия ШкодаДиана Жукова

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Читать
закрыть

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Читать
закрыть

Чего категорически нельзя делать во время моржевания?

Не стоит резко начинать моржевание, если человек этим никогда не занимался

Нельзя резко прыгать, нырять или подходить к воде в скользящей обуви

Читать
закрыть

Для чего нужно создание базы IMEI-номеров?

IMEI – это 15-значный код, который производители присваивают каждому устройству

База позволит точно определять, используется ли устройство в дроне-беспилотнике

Читать
закрыть

Начнут ли списывать ипотеку при рождении четвертого ребенка?

Реализация инициативы требует тщательной проработки, чтобы избежать негативных последствий

Эксперты уверены: списание ипотеки – реальная помощь, которая убережет семью от финансовой катастрофы

Читать
закрыть

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

Лишат ли тунеядцев социальной пенсии в России?

Согласно Конституции и действующему законодательству, любой гражданин имеет право на пенсию

Также отсутствует определение понятия "тунеядство"

Читать
закрыть

Что может навредить здоровью питомцев в Новый год?

Угощение питомца едой с новогоднего стола может обернуться срочной поездкой в ветклинику

Новогодние праздники часто становятся испытанием для питомцев из-за фейерверков

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика