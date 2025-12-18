Водитель на джипе чуть не сбил женщину с коляской из-за парковочного места в Москве

На Автозаводской улице водитель на джипе чуть не сбил женщину с коляской из-за парковочного места. Она занимала его для мужа, когда автомобиль начал движение задним ходом. Женщине пришлось бить по машине, чтобы привлечь внимание.

Как пояснил адвокат Павел Агиев, даже собственник помещения не имеет права препятствовать проезду во двор на открытую стоянку своим телом или устанавливая барьеры. Такие действия могут квалифицироваться как самовольное занятие земельного участка.

