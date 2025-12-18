Новости градостроительного комплекса Москвы

Форма поиска по сайту

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

В Очаково-Матвеевском построят и реконструируют дороги вдоль путей МЦД-4 и возле станции Мещерская, сообщил Сергей Собянин. Новая дорога соединит Малую Очаковскую и Никулинскую улицы. Боковой проезд на Никулинской улице реконструируют, обновят тротуары и инженерные коммуникации.

"Для организации парка на месте Московского монорельса утвержден проект планировки территории, прилегающей к МЦД-3. В результате реорганизации трассы монорельса появится не имеющий аналогов в России круглогодичный парк на высоте 6 метров. Его протяженность составит 4 километра, он сформирует непрерывный прогулочный маршрут, связывающей Главный ботанический сад имени Н. В. Цицина РАН и Тимирязевский парк", – рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

С 2011 года в рамках Адресной инвестиционной программы в столице ввели в эксплуатацию 68 спортивных объектов. В их числе реконструкция Большой спортивный арены и строительство центров самбо и бокса в "Лужниках".

Как создать новогоднюю атмосферу в офисе без последствий?

Можно использовать автономные элементы на батарейках с теплым, мягким светом

Подставки под кружки, салфетки, аккуратные статуэтки, хвойные ветки тоже создадут праздничную атмосферу

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Чего категорически нельзя делать во время моржевания?

Не стоит резко начинать моржевание, если человек этим никогда не занимался

Нельзя резко прыгать, нырять или подходить к воде в скользящей обуви

Для чего нужно создание базы IMEI-номеров?

IMEI – это 15-значный код, который производители присваивают каждому устройству

База позволит точно определять, используется ли устройство в дроне-беспилотнике

Начнут ли списывать ипотеку при рождении четвертого ребенка?

Реализация инициативы требует тщательной проработки, чтобы избежать негативных последствий

Эксперты уверены: списание ипотеки – реальная помощь, которая убережет семью от финансовой катастрофы

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Лишат ли тунеядцев социальной пенсии в России?

Согласно Конституции и действующему законодательству, любой гражданин имеет право на пенсию

Также отсутствует определение понятия "тунеядство"

Что может навредить здоровью питомцев в Новый год?

Угощение питомца едой с новогоднего стола может обернуться срочной поездкой в ветклинику

Новогодние праздники часто становятся испытанием для питомцев из-за фейерверков

