Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

В Очаково-Матвеевском построят и реконструируют дороги вдоль путей МЦД-4 и возле станции Мещерская, сообщил Сергей Собянин. Новая дорога соединит Малую Очаковскую и Никулинскую улицы. Боковой проезд на Никулинской улице реконструируют, обновят тротуары и инженерные коммуникации.

"Для организации парка на месте Московского монорельса утвержден проект планировки территории, прилегающей к МЦД-3. В результате реорганизации трассы монорельса появится не имеющий аналогов в России круглогодичный парк на высоте 6 метров. Его протяженность составит 4 километра, он сформирует непрерывный прогулочный маршрут, связывающей Главный ботанический сад имени Н. В. Цицина РАН и Тимирязевский парк", – рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

С 2011 года в рамках Адресной инвестиционной программы в столице ввели в эксплуатацию 68 спортивных объектов. В их числе реконструкция Большой спортивный арены и строительство центров самбо и бокса в "Лужниках".