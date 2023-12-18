В Москве открыли движение в сторону области по Дмитровскому путепроводу. 18 декабря запустили четыре полосы. До нового года откроют еще три в сторону центра. Строители выполнили огромную работу – полностью заменили опоры и пролетные строения, построили съезды.

В Москве замедлился рост заболеваемости ОРВИ и коронавирусом. Об этом сообщили в столичном Депздраве, отметив, что показатели по COVID-19 снижаются уже две недели, при этом никаких новых вирусов нет, как нет и существенного роста госпитализаций. Специалисты также считают, что за полмесяца Москва и вовсе выйдет на плато по заболеваемости. В целом ситуация по ОРВИ и COVID-19 соответствует эпидсезону.

До конца года все машины скорой помощи в Москве оборудуют по единому стандарту. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова. По городской программе Москва закупила более 3,6 тысячи единиц новой медицинской техники, включая аппараты ИВЛ, а также оборудование, чтобы фиксировать показатели сердца, и многое другое. Анастасия Ракова отметила, что ежедневно более тысячи бригад скорой совершают свыше 12 тысяч выездов. Для обеспечения высокого качества экстренной помощи технику обновляют комплексно и на постоянной основе.

Москвичей ждут на фестивале "Путешествие в Рождество". Там можно ощутить атмосферу зимнего праздника. Гостей ждут выступления артистов, ледовые шоу, катки и мастер-классы на любой вкус. Внимания заслуживает и большая гастрономическая программа, которая охватила пять веков.

Подробнее об этих и других событиях – в сюжете телеканала Москва 24.