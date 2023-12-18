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Новости

Новости

18 декабря, 18:45

Город

Новости часа: 10 домов построят в столичном Гольянове по программе реновации

Новости часа: 10 домов построят в столичном Гольянове по программе реновации

Собянин сообщил об окончании основных работ по реконструкции Дмитровского путепровода

Новости часа: Собянин открыл движение по Дмитровскому путепроводу в сторону области

"Интервью": Екатерина Драгунова – о молодежной политике Москвы

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Собянин сообщил об окончании основных работ по реконструкции Дмитровского путепровода

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 10 домов строят в Гольянове по программе реновации. Об этом сообщили в департаменте строительства Москвы.

В Москве турпоток вырос на 12% по сравнению с периодом пандемии. Об этом рассказала бизнес-омбудсмен столицы Татьяна Минеева.

Поезд из Москвы в Евпаторию с 3 марта будет ежедневно отправляться с Павелецкого вокзала. Об этом заявил перевозчик.

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