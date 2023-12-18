Новости часа: 10 домов построят в столичном Гольянове по программе реновации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. 10 домов строят в Гольянове по программе реновации. Об этом сообщили в департаменте строительства Москвы.

В Москве турпоток вырос на 12% по сравнению с периодом пандемии. Об этом рассказала бизнес-омбудсмен столицы Татьяна Минеева.

Поезд из Москвы в Евпаторию с 3 марта будет ежедневно отправляться с Павелецкого вокзала. Об этом заявил перевозчик.