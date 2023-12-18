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18 декабря, 07:10

Город

"Мой район. Обратная связь": в Филевском парке обновили жилой дом

"Мой район. Обратная связь": в Филевском парке обновили жилой дом

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В Филевском парке завершился капитальный ремонт дома на Сеславинской улице. Здание возвели в 1963 году по проекту московского специализированного архитектурно-конструкторского бюро.

Особое внимание мастера уделили восстановлению исторического портрета дома. Работы по фасаду разделили на несколько этапов. На первом этапе специалисты промыли стены от грязи и копоти, а также расшили швы. Затем нанесли антикоррозийную защиту в местах намокания и восстановили разрушенные слои кирпичной кладки. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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Сюжет: "Мой район"
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