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Новости

18 декабря, 10:15

Город

В Москве обновили и установили светофоры почти по 200 адресам

В Москве обновили и установили светофоры почти по 200 адресам

Резиденцию марийского Деда Мороза разместили на выставке-форуме "Россия"

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Новые светофоры появились почти на 200 столичных адресах. Об этом сообщает московский Дептранс.

Тем временем глава департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева заявила, что магистральные тепловые сети в Мневниковской пойме построят за счет льготного инфраструктурного финансирования.

Программа полного оснащения машин СМП оборудованием по единому стандарту завершится в 2023 году. Об этом пишет портал mos.ru.

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