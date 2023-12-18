В Москве обновили и установили светофоры почти по 200 адресам

Новые светофоры появились почти на 200 столичных адресах. Об этом сообщает московский Дептранс.

Тем временем глава департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева заявила, что магистральные тепловые сети в Мневниковской пойме построят за счет льготного инфраструктурного финансирования.

Программа полного оснащения машин СМП оборудованием по единому стандарту завершится в 2023 году. Об этом пишет портал mos.ru.