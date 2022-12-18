Коммунальные службы Москвы не прекращают борьбу со снегом

Столичные коммунальщики непрерывно борются со снегом. Всего с начала снегопада городские службы провели уже четыре цикла работ – в Москве прометали улицы и обрабатывали дороги. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства.

При этом наблюдение за погодой и мониторинг состояния города продолжается. Водителям рекомендовали быть максимально внимательными и осторожными. Держать дистанцию, не превышать скорость и иметь в виду, что движение может осложнять работа спецтехники.

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