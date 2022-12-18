Коммунальные службы Москвы очищают снег и наледь с крыш в течение всего дня. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

Снег убирают также с выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. Эти места огорожены лентами и специальными заграждениями, чтобы не травмировать пешеходов. В работах заняты более 250 автоподъемников, большая часть из них в Центральном округе.

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