В Москве начали работать два новых сервиса для высокоточной диагностики травм суставов

В Москве заработали два новых сервиса для высокоточной диагностики травм суставов на основе искусственного интеллекта.

Цифровые алгоритмы автоматически отметят поврежденные участки костей и суставов, выполнят необходимые измерения. Если не выявить вовремя такие травмы, то это может привести к неправильному сращению костей, деформациям и нарушению подвижности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

