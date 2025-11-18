Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 ноября, 23:00

Город

В Москве начали работать два новых сервиса для высокоточной диагностики травм суставов

В Москве начали работать два новых сервиса для высокоточной диагностики травм суставов

Собянин ответит на вопросы москвичей в прямом эфире 3 декабря

В Центральном Доме актера прошло награждение победителей конкурса "Столичные истории"

Москва вошла в топ по числу иностранных туристов в России

Заморозки ожидаются в Москве в ночь на 19 ноября

На юге Москвы произошло ДТП со скорой помощью

"Московский патруль": москвич ослеп на один глаз после посещения частной клиники

"Московский патруль": суд арестовал женщину, обвиняемую в убийстве сына в Балашихе

Москвичей пригласили на бесплатные тренировки по боксу

Пожар произошел в многоквартирном доме на Днепропетровской улице

В Москве заработали два новых сервиса для высокоточной диагностики травм суставов на основе искусственного интеллекта.

Цифровые алгоритмы автоматически отметят поврежденные участки костей и суставов, выполнят необходимые измерения. Если не выявить вовремя такие травмы, то это может привести к неправильному сращению костей, деформациям и нарушению подвижности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоЕкатерина Ефимцева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика