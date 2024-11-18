18 ноября, 11:45Город
В Москве установили новые указатели к объектам, связанным с великими путешественниками
Новые указатели в Москве помогут найти объекты, связанные с известными путешественниками. Одни приведут к штаб-квартире Русского географического общества, другие – к улице Семенова-Тян-Шанского и дому, где родился Петр Кропоткин.
Как отметил москвовед Никита Брусиловский историческая навигация полезна для жителей и гостей города. Она предоставляет информацию на разных языках и помогая найти множество зданий и организаций.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.