В Москве установили новые указатели к объектам, связанным с великими путешественниками

Новые указатели в Москве помогут найти объекты, связанные с известными путешественниками. Одни приведут к штаб-квартире Русского географического общества, другие – к улице Семенова-Тян-Шанского и дому, где родился Петр Кропоткин.

Как отметил москвовед Никита Брусиловский историческая навигация полезна для жителей и гостей города. Она предоставляет информацию на разных языках и помогая найти множество зданий и организаций.

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