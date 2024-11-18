Почта Деда Мороза начала работать в Москве. В городе появились более 150 специальных ящиков, куда каждый может отправить письмо с заветным желанием. Послания доставят в Московскую усадьбу Деда Мороза. Самые добрые и впечатляющие открытки примут участие в конкурсе.

Узнать почтовые ящики можно по надписи: "Московская усадьба Деда Мороза". Они расположены на территории Московского зоопарка, парка "Зарядье", Музея космонавтики, в "Москвариуме" и на других площадках.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.