Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Сергей Собянин открыл уникальную школу "Сколка" в инновационном центре "Сколково". Здание площадью 17,2 тысячи квадратных метров возведено в современном стиле с акцентом на функциональность и инновации.

"Город поддерживает социально ориентированный бизнес. Одна из мер – это сниженные ставки на аренду столичной недвижимости. На данный момент льготами пользуется свыше 280 частных медицинских и образовательных организаций, занимающих помещения общей площадью 204 тысяч квадратных метров. По итогам 2024 года они сэкономят около 3 миллиардов рублей", – рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

На платформе будущей станции метро "ЗИЛ" установили архитектурное панно длиной 45 метров и высотой 6,4 метра. Строители выполняют работы по архитектурной отделке пассажирской зоны и технических помещений новой станции.