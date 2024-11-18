Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 ноября, 14:30

Город

Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости градостроительного комплекса Москвы

Москвичи могут сдать ненужные вещи в специальные экоточки

Артефакты XV–XVIII века, найденные на Тверской и Никольской, передадут в музеи

Новости часа: Москва увеличила число спасенных пациентов с инфарктом более чем вдвое

Музеи получат 600 найденных на Тверской улице артефактов XIV–XVIII веков

Собянин: более 250 тыс жителей столицы посетили пространство "Молодежь Москвы"

Москвичам рассказали, как работают городские инфарктные центры

Собянин: Москва увеличила число спасенных пациентов с инфарктом более чем вдвое

Собянин: в Москве работает единый стандарт оснащения кардиологической службы

"Это Москва. Строительство": топ-5 необычных дворов Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Сергей Собянин открыл уникальную школу "Сколка" в инновационном центре "Сколково". Здание площадью 17,2 тысячи квадратных метров возведено в современном стиле с акцентом на функциональность и инновации.

"Город поддерживает социально ориентированный бизнес. Одна из мер – это сниженные ставки на аренду столичной недвижимости. На данный момент льготами пользуется свыше 280 частных медицинских и образовательных организаций, занимающих помещения общей площадью 204 тысяч квадратных метров. По итогам 2024 года они сэкономят около 3 миллиардов рублей", – рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

На платформе будущей станции метро "ЗИЛ" установили архитектурное панно длиной 45 метров и высотой 6,4 метра. Строители выполняют работы по архитектурной отделке пассажирской зоны и технических помещений новой станции.

Читайте также
городстроительствовидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика