Новости часа: систему отопления скорректировали в Москве из-за похолодания

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В столице скорректировали систему отопления из-за резкого похолодания, сообщили в комплексе городского хозяйства.

"Московская техническая школа" запустила три новых курса по микроэлектронике и фотонике, говорится в публикации на официальном сайте мэра.

Ко дню рождения Деда Мороза в Москве выпустили тематические карты "Тройка", рассказал Дептранс.