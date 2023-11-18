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Новости

Новости

18 ноября, 18:30

Город

Новости часа: систему отопления скорректировали в Москве из-за похолодания

Новости часа: систему отопления скорректировали в Москве из-за похолодания

Праздник Fitness Weekend состоялся в Москве

День Томской области и Красноярского края стартовал на выставке "Россия" на ВДНХ

Новости часа: в Москве завершили строительство 16 спортивных объектов

Фестиваль "Мастерская подарков" стартовал на Тверской площади

Новости часа: Собянин заявил, что главные зимние проекты Москвы собрали в разделе Russpass

В системе отопления Москвы увеличили температуру в связи с похолоданием

Работу системы отопления скорректировали в столице из-за похолодания

День Красноярского края и Томской области отмечают на выставке "Россия" в Москве

В горнолыжном комплексе в столичном Крылатском начали напылять снег

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В столице скорректировали систему отопления из-за резкого похолодания, сообщили в комплексе городского хозяйства.

"Московская техническая школа" запустила три новых курса по микроэлектронике и фотонике, говорится в публикации на официальном сайте мэра.

Ко дню рождения Деда Мороза в Москве выпустили тематические карты "Тройка", рассказал Дептранс.

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