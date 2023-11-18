18 ноября, 18:30Город
Новости часа: систему отопления скорректировали в Москве из-за похолодания
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В столице скорректировали систему отопления из-за резкого похолодания, сообщили в комплексе городского хозяйства.
"Московская техническая школа" запустила три новых курса по микроэлектронике и фотонике, говорится в публикации на официальном сайте мэра.
Ко дню рождения Деда Мороза в Москве выпустили тематические карты "Тройка", рассказал Дептранс.