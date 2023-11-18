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Новости

18 ноября, 18:15

Спорт

Новости часа: в Москве завершили строительство 16 спортивных объектов

Новости часа: в Москве завершили строительство 16 спортивных объектов

Фестиваль "Мастерская подарков" стартовал на Тверской площади

Новости часа: Собянин заявил, что главные зимние проекты Москвы собрали в разделе Russpass

В системе отопления Москвы увеличили температуру в связи с похолоданием

Работу системы отопления скорректировали в столице из-за похолодания

День Красноярского края и Томской области отмечают на выставке "Россия" в Москве

В горнолыжном комплексе в столичном Крылатском начали напылять снег

Склоны Воробьевых гор в столице начали засыпать искусственным снегом

День Красноярского края и Томской области проходит на ВДНХ 18 ноября

Новости часа: Собянин заявил, что на Дмитровском путепроводе выполнены три четверти работ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В этом году в Москве завершили строительство 16 спортивных объектов, сообщил заммэра Андрей Бочкарев.

На склоне Воробьевых гор начались работы по искусственному оснежению, рассказали представители спортивно-туристического комплекса.

Географический диктант пройдет в Москве 19 ноября, центральной площадкой станет МГУ имени Ломоносова, заявили в РГО.

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