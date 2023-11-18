Новости часа: в Москве завершили строительство 16 спортивных объектов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В этом году в Москве завершили строительство 16 спортивных объектов, сообщил заммэра Андрей Бочкарев.

На склоне Воробьевых гор начались работы по искусственному оснежению, рассказали представители спортивно-туристического комплекса.

Географический диктант пройдет в Москве 19 ноября, центральной площадкой станет МГУ имени Ломоносова, заявили в РГО.