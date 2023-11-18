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Новости

18 ноября, 16:15

Город

В системе отопления Москвы увеличили температуру в связи с похолоданием

В системе отопления Москвы увеличили температуру в связи с похолоданием

Работу системы отопления скорректировали в столице из-за похолодания

День Красноярского края и Томской области отмечают на выставке "Россия" в Москве

В горнолыжном комплексе в столичном Крылатском начали напылять снег

Склоны Воробьевых гор в столице начали засыпать искусственным снегом

День Красноярского края и Томской области проходит на ВДНХ 18 ноября

Новости часа: Собянин заявил, что на Дмитровском путепроводе выполнены три четверти работ

Новости часа: Собянин заявил, что в Москве построили 24 путепровода с 2011 года

Москвичам рассказали об очистке воды с помощью передовых технологий

Новости часа: Собянин заявил, что на Дмитровском путепроводе выполнены три четверти работ

Столичные коммунальщики вносят коррективы в систему отопления из-за резкого похолодания и устойчивых заморозков. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Графики подачи дополнительного тепла составили заранее, на основе прогноза синоптиков. Режимы центральной системы теплоснабжения настраиваются автоматически, в соответствии с температурой воздуха. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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