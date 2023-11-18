В системе отопления Москвы увеличили температуру в связи с похолоданием

Столичные коммунальщики вносят коррективы в систему отопления из-за резкого похолодания и устойчивых заморозков. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Графики подачи дополнительного тепла составили заранее, на основе прогноза синоптиков. Режимы центральной системы теплоснабжения настраиваются автоматически, в соответствии с температурой воздуха. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



