18 ноября, 16:15Город
В системе отопления Москвы увеличили температуру в связи с похолоданием
Столичные коммунальщики вносят коррективы в систему отопления из-за резкого похолодания и устойчивых заморозков. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.
Графики подачи дополнительного тепла составили заранее, на основе прогноза синоптиков. Режимы центральной системы теплоснабжения настраиваются автоматически, в соответствии с температурой воздуха. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также