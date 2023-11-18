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18 ноября, 11:15

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Москвичам рассказали о возможностях платформы "Электронный дом"

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Разместить объявление, предложить свои услуги и попросить о помощи можно на платформе "Электронный дом". Сообщение увидят только соседи.

Например, за время работы сервиса москвичи размещали объявления, чтобы найти сбежавшего кота, предложить урожай с дачи или ненужный билет на концерт. Кроме того, жители могут сообщить о потерянных и найденных вещах, отдать одежду или предупредить, в какой день в квартире будет ремонт. Разместить информацию можно в разделе "Объявления" в мобильном приложении платформы. Сообщение остается на доске до 30 дней.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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