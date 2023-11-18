Москвичам рассказали о строительстве домов для участников программы реновации в ЮВАО

В столице идет активное строительство домов для участников программы реновации. На юго-востоке уже готовы 40 новостроек. Еще 67 в настоящее время возводят и проектируют. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Всего в ЮВАО в программу включено 818 домов. Москвичи постепенно получают новое комфортное жилье – просторные квартиры отличаются улучшенной отделкой и удобной планировкой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.