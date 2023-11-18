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18 ноября, 09:15

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Москвичам рассказали о строительстве домов для участников программы реновации в ЮВАО

Москвичам рассказали о строительстве домов для участников программы реновации в ЮВАО

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В столице идет активное строительство домов для участников программы реновации. На юго-востоке уже готовы 40 новостроек. Еще 67 в настоящее время возводят и проектируют. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Всего в ЮВАО в программу включено 818 домов. Москвичи постепенно получают новое комфортное жилье – просторные квартиры отличаются улучшенной отделкой и удобной планировкой. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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