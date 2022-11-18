Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

18 ноября, 23:15

Город

Москва откажется от фейерверков и больших уличных концертов на Новый год

Москва откажется от фейерверков и больших уличных концертов на Новый год

"Мой район. Навигатор": исторический вид "Лужников" сохранился после реконструкции

Москвичам рассказали о ледовых площадках города

Новости часа: в ЦБ заявили о снижении розничного кредитования в РФ в октябре

"Жизнь в большом городе": кондитерские изделия

Загруженность столичных дорог достигла 9 баллов

"Мой район. Навигатор": около 250 новых парковок появятся в Москве до конца года

Новости часа: минимум 6 человек пострадали в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ

"The City. Идём": экзотические растения в Москве

Трафик в столице достиг 9 баллов из-за непогоды

Москва откажется от проведения фейерверков и больших уличных концертов на Новый год, сообщил Сергей Собянин. Мэр отметил, что такой формат выбрали сами москвичи.

На сайте "Активный гражданин" проголосовали около 300 тысяч человек. И большинство посчитали, что город необходимо украсить и встретить Новый год. Поэтому в столице проведут детские праздники и фестиваль "Путешествие в Рождество". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
городвидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика