18 ноября, 23:15Город
Москва откажется от фейерверков и больших уличных концертов на Новый год
Москва откажется от проведения фейерверков и больших уличных концертов на Новый год, сообщил Сергей Собянин. Мэр отметил, что такой формат выбрали сами москвичи.
На сайте "Активный гражданин" проголосовали около 300 тысяч человек. И большинство посчитали, что город необходимо украсить и встретить Новый год. Поэтому в столице проведут детские праздники и фестиваль "Путешествие в Рождество". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.