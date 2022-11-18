Москва откажется от фейерверков и больших уличных концертов на Новый год

Москва откажется от проведения фейерверков и больших уличных концертов на Новый год, сообщил Сергей Собянин. Мэр отметил, что такой формат выбрали сами москвичи.

На сайте "Активный гражданин" проголосовали около 300 тысяч человек. И большинство посчитали, что город необходимо украсить и встретить Новый год. Поэтому в столице проведут детские праздники и фестиваль "Путешествие в Рождество". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.