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Монтажные работы завершают на катке на ВДНХ

Монтажные работы завершают на катке на ВДНХ

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Всего неделя остается до открытия самого большого катка в Москве на ВДНХ. Он откроется в городе 25 ноября.

В настоящее время на катке завершают монтажные работы, а также заканчивают заливать дорожки. Они протянутся от "Центрального" павильона до павильона "Земледелие", окружив фонтаны "Дружба народов" и "Каменный цветок".

Сколько стоит покататься на коньках в этом сезоне? Что с прокатом? И где в городе еще появятся катки? Рассказали в эфире телеканала Москва 24.

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