Собянин: на набережной реки Яузы появится сквер в честь авиаконструктора Туполева

Сквер в Басманном районе Москвы назвали именем авиаконструктора Андрея Туполева. Об этом сообщил Сергей Собянин. Территория располагается рядом с одноименным предприятием и набережной реки Яуза.

После комплексного благоустройства в Басманном и Красносельском районах появился удобный маршрут для прогулок. Он начинается от набережных у "Москва-Сити" и "Лужников", а затем проходит через исторический центр до парка "Сокольники".

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