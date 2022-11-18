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Собянин: на набережной реки Яузы появится сквер в честь авиаконструктора Туполева

Собянин: на набережной реки Яузы появится сквер в честь авиаконструктора Туполева

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Сквер в Басманном районе Москвы назвали именем авиаконструктора Андрея Туполева. Об этом сообщил Сергей Собянин. Территория располагается рядом с одноименным предприятием и набережной реки Яуза.

После комплексного благоустройства в Басманном и Красносельском районах появился удобный маршрут для прогулок. Он начинается от набережных у "Москва-Сити" и "Лужников", а затем проходит через исторический центр до парка "Сокольники".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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