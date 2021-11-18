Трафик на дорогах столицы в вечернее время составил 9 баллов

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) оценивает трафик в Москве в 9 баллов. Придется сбросить скорость на Хорошевской эстакаде.

Плотный поток сформировался на улице Серафимовича. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.