Горнолыжную трассу готовят к открытию в Крылатском

В Крылатском готовят к открытию горнолыжную трассу – ее засыпают снегом. Он был заготовлен с прошлого года и хранился в специальном ангаре.

О том, где прокатиться на лыжах или коньках можно уже сегодня, – в эфире телеканала Москва 24.