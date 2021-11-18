Горнолыжные склоны Москвы и Подмосковья начали засыпать законсервированным снегом

Горнолыжные склоны Москвы и Подмосковья начали засыпать законсервированным с прошлой зимы снегом.

В Крылатском также готовят к открытию горнолыжную трассу. Снег, который используют для засыпания горнолыжных склонов, хранился в специальном ангаре.