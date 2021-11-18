В Москве заработала почта Деда Мороза

В Москве с 18 ноября заработала почта Деда Мороза. Найти фиолетовые ящики со снеговиком можно в столичных парках, торговых центрах, кафе и зонах развлечений. Всего их в городе будет больше 100.

Письма волшебнику в Московскую усадьбу доставит снеговик-почтовик на брендированном автобусе. Отправлять нужно по адресу Москва, Кузьминский лес, в Московскую Усадьбу Деда Мороза. А также можно отправить послание и онлайн. Форма есть на портале dedmorozmos.ru.

Новогодняя почта будет открыта до 21 января. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

