Канатная дорога в Москве закрылась на плановое техобслуживание

Канатная дорога в Москве закрылась на ежегодное плановое техническое обслуживание. Работы планируют завершить до 28 октября.

Канатная дорога станет вновь доступна с 29 октября. С понедельника по четверг и в воскресенье она будет работать до 21:00, а в пятницу, субботу и праздники – до 22:00.

