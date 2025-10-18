Форма поиска по сайту

18 октября, 11:30

Город

Канатная дорога в Москве закрылась на плановое техобслуживание

Канатная дорога в Москве закрылась на плановое техобслуживание

Канатная дорога в Москве закрылась на ежегодное плановое техническое обслуживание. Работы планируют завершить до 28 октября.

Канатная дорога станет вновь доступна с 29 октября. С понедельника по четверг и в воскресенье она будет работать до 21:00, а в пятницу, субботу и праздники – до 22:00.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

городвидеоИван Евдокимов

