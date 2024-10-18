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18 октября, 20:10

M24.RU

В Москве прошел фестиваль винтажных вещей

В Москве прошел фестиваль винтажных вещей

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В Москве прошел фестиваль "Мосвинтаж". С 18 по 20 октября ивент-холл Даниловский превратился в один из самых крупных блошиных рынков столицы. Здесь можно было увидеть и приобрести старинные товары самого разного предназначения.

Что москвичи ищут на блошиных рынках? Легко ли на таких ярмарках обнаружить настоящие раритеты? Почему не каждое старье можно считать винтажем? Ответы на эти и многие другие вопросы узнала в прямом эфире ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.

городфестиваливидеоМосква онлайнТатьяна Сальникова
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