18 октября, 23:30Город
Новости часа: прогулочная зона появится около Белорусского вокзала в Москве
В Москве за пять лет появилось 100 электробусных маршрутов, сообщил Сергей Собянин.
Около Белорусского вокзала в Москве появится прогулочная зона, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Четыре дома строят по реновации в столичном районе Хорошёво-Мнёвники, сообщил руководитель столичного Депстроя Рафик Загрутдинов.
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