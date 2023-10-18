Новости часа: прогулочная зона появится около Белорусского вокзала в Москве

В Москве за пять лет появилось 100 электробусных маршрутов, сообщил Сергей Собянин.

Около Белорусского вокзала в Москве появится прогулочная зона, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Четыре дома строят по реновации в столичном районе Хорошёво-Мнёвники, сообщил руководитель столичного Депстроя Рафик Загрутдинов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

