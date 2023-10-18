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Новости

18 октября, 23:30

Город

Новости часа: прогулочная зона появится около Белорусского вокзала в Москве

Новости часа: прогулочная зона появится около Белорусского вокзала в Москве

Концерт с участием российских артистов прошел в госпитале имени Бурденко

Новости часа: семейную пару задержали в Москве по подозрению в обороте наркотиков

Москвичам рассказали о главных новостях 18 октября

"Мой район. Навигатор": завершился капремонт здания в Большом Овчинниковском переулке

"Мой район. Навигатор": несколько общественных пространств благоустроили в столице

"Мой район. Навигатор": Мосфильмовскую улицу на западе Москвы продлят на 7 километров

"Мой район. Навигатор": строительство моста через Нагатинский затон завершено на 15%

Московский НПЗ увеличит количество новых насаждений в парках на юго-востоке столицы

Большой театр анонсировал предварительную продажу билетов на балет "Щелкунчик"

В Москве за пять лет появилось 100 электробусных маршрутов, сообщил Сергей Собянин.

Около Белорусского вокзала в Москве появится прогулочная зона, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Четыре дома строят по реновации в столичном районе Хорошёво-Мнёвники, сообщил руководитель столичного Депстроя Рафик Загрутдинов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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