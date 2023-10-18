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Новости

Новости

18 октября, 21:00

Город

Москвичам рассказали о главных новостях 18 октября

Москвичам рассказали о главных новостях 18 октября

"Мой район. Навигатор": завершился капремонт здания в Большом Овчинниковском переулке

"Мой район. Навигатор": несколько общественных пространств благоустроили в столице

"Мой район. Навигатор": Мосфильмовскую улицу на западе Москвы продлят на 7 километров

"Мой район. Навигатор": строительство моста через Нагатинский затон завершено на 15%

Московский НПЗ увеличит количество новых насаждений в парках на юго-востоке столицы

Большой театр анонсировал предварительную продажу билетов на балет "Щелкунчик"

"Жизнь в большом городе": рынок труда

Новости часа: в Москве от гриппа вакцинировали более 35% населения

Станцию Тестовская МЦД-1 реконструируют в городской вокзал

Футбольные поля для детской академии "Спартака" в Сокольниках реконструируют. Там построят крытый манеж и современный футбольный стадион с трибунами. А еще амфитеатр, где можно будет смотреть трансляции футбольных матчей.

Суд в Москве арестовал многодетную мать Юлию Логинову, которую обвиняют в торговле людьми. И, как уточняется, она останется под стражей до 16 декабря. Кроме того, сейчас проводят обыски в одной из частных клиник в центре Москвы.

Двое подростков, которые перед камерой нападали на прохожих и избивали их, задержаны и доставлены в Следственный комитет. В ведомстве сообщили, что проводят расследование, изучают все факты нападений. Пока речь идет о четырех эпизодах, но их может быть и больше.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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